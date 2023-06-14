Дмитрий Кулагин подписал контракт с УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 30-летним атакующим защитником Дмитрием Кулагиным.
Соглашение с чемпионом Евролиги и трёхкратным победителем Единой лиги ВТБ рассчитано на два года.
На протяжении последних двух сезонов новичок бело-зелёных выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого год назад в третий раз в карьере стал чемпионом России. В минувшем чемпионате Кулагин-старший принял участие в 45 играх Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 6,6 очка, делая 2,6 передачи и 1,9 подбора за 19.32 на паркете.
В составе краснодарской команды в сезоне-2017/2018 он заслужил награду лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ, удостоился звания MVP «Финала четырёх» Кубка России и вошёл во вторую символическую пятёрку Еврокубка. С 2018 года Кулагин четырежды участвовал в Матчах звёзд лиги ВТБ.
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