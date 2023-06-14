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Жбанов высказался по поводу своего перехода в «Зенит»

Жбанов высказался по поводу своего перехода в «Зенит»
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Российский защитник Георгий Жбанов дал комментарий по поводу своего перехода в «Зенит».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт со Жбановым на два года.

«Рад присоединиться к «Зениту» и дружной семье петербургских болельщиков. Мы не раз встречались с ними, когда я приезжал сюда как соперник, и поддержка команде чувствовалась на всей арене. Приятно чувствовать, что тебя так поддерживают. Постараюсь в ответ радовать зрителей хорошей игрой и, надеюсь, трофеями. Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.

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