Ватутин: когда у нас появится возможность играть в Европе, вакантных мест уже не будет

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о шансах российских клубов на возвращение в Евролигу.

«В текущих геополитических реалиях возвращение российских команд в Евролигу не представляется возможным. Ни в каком виде. Даже на нейтральных площадках. Те, кто надеется на скорый возврат, пребывают попросту вне сегодняшней повестки дня. Плюсом к политике идут сложности с перелётами, оплатой отелей, получением виз, гарантиями безопасности и так далее.

Следует понимать ещё один момент. «Российские» места в турнире уже заняты. Пока временно, но тот же «Монако» претендует на долгосрочную лицензию, «Партизан» собирает 15‑тысячные аншлаги и также стремится к длительным отношениям с Евролигой. Помимо этого, руководство турнира активно интересуется рынками Лондона, Парижа, Дубая… Когда у нас снова появится возможность играть в Европе, вакантных мест не будет.

За них придётся бороться, доказывать выгоду 140‑миллионного рынка, ведь Евролига — коммерческое соревнование, в основе которого — заработок лиги и клубов. Даже в 2021 году летать в Россию было далеко, проблем возникало больше, чем прибылей, телевизионные и маркетинговые доходы стремились к минимуму. Да, на тот момент лиге было интересно иметь в обойме такие города, как Москва и Санкт‑Петербург, такой бренд, как ЦСКА. Но наш бренд привлекателен не просто четырьмя буквами и великой историей, он силён в связке с большим бюджетом и звёздной командой, которая интересна европейским болельщикам. Теперь же многое, как и в начале 2000‑х, придётся делать заново.

Насколько глубоко ЦСКА вовлечён сейчас в работу Евролиги как организации? Остаёмся акционерами, сотрудничаем в режиме переговоров, по большей части онлайн. Контакты сохранены, много общаемся. Конечно, ситуация выглядит немного странной: команда играть не может, а управленческие решения принимаются с участием ЦСКА, но таковы особенности момента. К нам по‑прежнему внимательно прислушиваются», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».