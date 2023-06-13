Лопатин — об уходе из ЦСКА: пытался понять, где мне будет лучше, где смогу себя проявить

Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал об уходе из ЦСКА летом 2022 года.

«Как проходил процесс смены клуба? Не думаю, что было что-то необычное. Смотрел на предложения других клубов, оценивал, анализировал. Пытался понять, где мне будет лучше, где лучше смогу себя показать, где смогу приносить большую пользу. Поэтому с моим агентом приняли решение, что останусь в родном городе. Это тоже был важный фактор.

Слава богу, что здесь есть МБА. Клуб, в котором я играл в детстве. Получилась классная история с возвращением. Организация строится на базе российских игроков, и здесь им дают развиваться. Считаю, что принял правильное решение, и сезон это доказал», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.