Ватутин: приучили всех, что ЦСКА не устраивает никакой результат, кроме первого

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал итоги сезона. Армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, уступив в полуфинале «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии).

«Проигрывать всегда неприятно, но побеждать на заказ, как правило, не получается. Очень хотели всех порадовать, две трети сезона качество игры, результаты, отношение ребят в коллективе настраивали на оптимистичный лад, но в решающий момент красивая история не сложилась. Слишком хорошо шли в регулярке, слишком поверили в себя. К сожалению, снова проиграли в седьмом матче, год назад уступили «Зениту», теперь — «Локо». Видимо, стоит обратиться за опытом к коллегам из хоккейного ЦСКА, вот уж поистине короли седьмых игр.

Конечно, до ситуации «жизнь или смерть» лучше было не доводить, но назад хода нет. За десятилетия мы приучили всех, что ЦСКА не устраивает никакой результат, кроме первого. В год столетия ответственность сильно возросла, да ещё и большинство болельщиков требовали реванша за прошлый сезон. Увы, многие игроки и тренеры впервые попали в непривычную для них обстановку, где нет права на ошибку. Видимо, зашкаливающий уровень ответственности в критический момент оказался непреодолим.

Понимаю, что это не станет утешением, но в ходе юбилейного сезона постарались так или иначе вспомнить и чествовать тех, кто имел или имеет отношение к ЦСКА, в первую очередь ветеранов. Победы придут, но историю клуба надо ценить и уважать, независимо от счёта на табло. Увы, после поражения многие юбилейные мероприятия пришлось либо отменить, либо перенести на осень. Вообще, концовка сезона вышла очень тяжёлой, не вышли в финал, потом нападение на Шведа, внезапная смерть главного тренера молодёжной команды Предрага Бадняревича, на фоне которой всё вообще меркнет», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».