Ватутин: впервые за 20 лет игроки не стоят в очередь в ЦСКА — новое и неприятное ощущение

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о трансферной политике клуба в условиях серьёзного сокращения бюджета.

«Да, сейчас не лучшее время в истории клуба, но верим, что чёрная полоса не навсегда. Надо воспринимать её как вызов, будем работать ещё больше. Деньги решают многое, но не всё: их можно заменить страстью, желанием, упорством. Чтобы иметь пространство для уверенного манёвра в будущем, сейчас нужен шаг, а может, и два, назад. Говорю не о призовых местах, а в первую очередь о расходах. И это единственный путь, который поможет в перспективе вернуть ЦСКА на вершину.

Планируем ли усиливать состав? Время озвучить имена новичков пока не пришло. Заняты в первую очередь уменьшением зарплатной ведомости, ведём переговоры о понижении действующих контрактов. Это деликатный момент. Все соглашения гарантированы, любое понижение — всегда добрая воля игрока. К чести наших ребят, большинство из них вошли в положение клуба, низкий им за это поклон.

В целом же имеем совершенно новое и не самое приятное ощущение от того, что спустя 20 лет игроки больше не стоят в очередь в ЦСКА, и нам приходится просить о «скидке» тех, кто есть. Падать с вершины непросто, вынужденная перестройка для нас очень кардинальная и потому болезненная. Похожие проблемы есть у всех российских клубов, но мы более двух десятков лет жили в совершенно иной системе координат. Стоит признать: мы сами не до конца освоились в новых реалиях, поэтому менеджмент клуба находится в поиске «рабочих» решений.

Тренеры считают, что базово нам необходимы восемь россиян и шесть иностранцев. В селекции исходим из этого, решая параллельно огромную проблему с выплатами иностранным игрокам. Платежи за рубеж в евро и долларах осуществляют единицы российских банков, деньги постоянно зависают. Если ранее нам приходилось переплачивать качественным игрокам за выбор в пользу Москвы в ущерб условной Барселоне, то сейчас даже те, кто имеют предложения из благополучных городов России, вряд ли посмотрят в сторону Москвы, какая уж там Каталония. Кому нужны проблемы, если можно найти работу в более комфортном месте? Не добавляет российским клубам привлекательности и отсутствие еврокубков. Эту проблему также приходится компенсировать исключительно серьёзной переплатой», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».