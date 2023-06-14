Минувший плей-офф НБА стал самым просматриваемым за последние пять лет

Плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации побил сразу несколько рекордов по количеству зрителей на трансляциях, сообщает Sport Business.

По информации источника, матчи минувшего плей-офф собирали в среднем 5,47 миллиона зрителей суммарно на каналах ABC, ESPN и TNT, что сделало его самым просматриваемым плей-офф за последние пять лет.

Финальная серия, в которой «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 переиграл «Майами Хит», собирала по 11,64 миллиона зрителей в среднем за матч. Пятый матч, который принёс «Денверу» первый в истории титул, суммарно посмотрели 13,1 миллиона зрителей, что на 1% больше, чем у пятого матча прошлогодней финальной серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс», который стал самым просматриваемым в прошлом плей-офф.

В социальных сетях посты о плей-офф собрали восемь миллиардов просмотров на всех официальных каналах НБА.