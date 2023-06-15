Джей Джей Редик: если «Голден Стэйт» потеряет Грина, то не сможет стать чемпионом НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик высказался о четырёхкратном чемпионе НБА, форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«Дрэймонд Грин так важен для всего, что делают «Уорриорз»… Он якорь этой защиты. Если вы потеряете его, вы не станете чемпионами НБА», — приводятся слова Редика в «твиттере» ClutchPoints.

Ранее сообщалось, что Грин может стать ограниченно свободным агентом.

Напомним, «Голден Стэйт» Грина уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции со счётом 2-4 и вылетел из плей-офф. «Голден Стэйт» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022.

Победителем минувшего сезона НБА стал «Денвер Наггетс», который в финальной серии обыграл «Майами Хит».