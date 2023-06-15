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Ламело Болл показал новые фотографии своего шокирующего образа

Ламело Болл показал новые фотографии своего шокирующего образа
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Американский разыгрывающий и один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл изменил свой образ.

Баскетболист кардинально поменял причёску. Новым стилем он поделился в социальных сетях:

Напомним, в начале второй половины матча с «Детройт Пистонс» (117:106) Болл совершил неудачное действие, после которого не смог завершить встречу. Врачи диагностировали у него перелом кости голеностопного сустава.

По итогам сезона команда Болла «Шарлотт» заняла предпоследнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Игрок получил травму в феврале и выбыл до конца сезона.

В прошедшем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.

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Футбол, кроссовки и хейт. Ламело Болл залечил травму и колесит по Европе
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