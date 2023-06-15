Любитель из Китая поиздевался над Спенсером Динвидди
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди принял участие в игре «1х1» на одной из спортивных площадок в Китае.
Любитель, с которым играл баскетболист, сначала прокинул мяч игроку НБА между ног, а затем с сопротивлением забросил трёхочковый бросок.
Любитель из Китая издевается над Спенсером Динвидди:
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