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Док Риверс объяснил, почему Стефен Карри лучше Джеймса Хардена

Док Риверс объяснил, почему Стефен Карри лучше Джеймса Хардена
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Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс сравнил лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Проблема в том, что в плей-офф команды подстраиваются под игроков. С Джеймсом это сделать проще, чем со Стефеном Карри, ведь опекать Карри гораздо сложнее, чем Хардена. Карри не перестаёт двигаться. Стив Керр научил его, что, если хочешь выбраться из ловушки, нужно больше двигаться.

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Не хочу сказать о том, что Джеймс изменил свой стиль игры, я хочу сказать, что команды всегда знают, где он находится, и всегда находят его на площадке. В этом и есть проблема Хардена», — приводит слова Риверса NBA Central.

Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Сейчас 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».

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