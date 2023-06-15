«Раздражение». С Зайоном уже определились? Что произошло в НБА, пока вы спали

Подборка последних слухов и актуальных новостей минувшей ночи и вечера в Национальной баскетбольной ассоциации за 15 июня 2023 года.

«Голден Стэйт» прощается с молодым игроком? — DraftExpress

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» может рассмотреть вариант с обменом тяжёлого форварда Джонатана Куминги. В «Уорриорз» рассчитывают получить за 20-летнего баскетболиста как минимум высокий выбор на драфте.

Видимо, калифорнийцы смирились с тем, что прогресс форварда идёт вяло — 9,3 и 9,9 очка в среднем в первых двух сезонах об этом говорят. Зная прекрасно возраст игрока, сейчас обменять его — самая идеальная возможность.

В минувшем плей-офф Куминга, кстати, сыграл в 10 играх, набирая в среднем 3,4 очка и 0,9 подбора за 6,1 минуты, проведённых на площадке.

Видео можно посмотреть на канале Golden State Warriors в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бил и Лиллард могут перейти в «Майами Хит» — Miami Herald

Клубный обозреватель «Майами Хит» Бэрри Джексон в своём последнем материале написал примерно следующее (что определённо привлекает наше внимание).

«Есть вероятность того, что «Хит» приобретут Дэмьена Лилларда из «Портленда» и Брэдли Била из «Вашингтона», но для осуществления этой сделки потребуется взаимодействие, в том числе между «Уизардс» и «Трэйл Блэйзерс», — написал журналист, намекая на вариант с трёхсторонним обменом.

А учитывая последнюю информацию о том, что «Хит» перед минувшим дедлайном пытались заполучить звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, такие новости вполне логичны и очевидны. «Майами» — это, несомненно, точно привлекательное место для звёздных и статусных игроков.

«Нью-Орлеан» готов обменять Уильямсона ради Хендерсона — Марк Стайн

Как пишет инсайдер Марк Стайн на платформе Substack, руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» готово обменять вечно травмированного тяжёлого форварда Зайона Уильямсона.

И это всё ради того, чтобы подняться в тройке выборов на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации. Тем не менее основная цель «Пеликанс» — Скут Хендерсон, который наверняка уйдёт под вторым или третьим номером.

«На этой неделе я услышал от одного авторитетного обозревателя, который убеждён, что «Пеликанс» в самом деле рассматривают такой вариант. Это демонстрирует раздражение «Нью-Орлеана» по поводу травм [Зайона Уильямсона]», — написал Стайн.

Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:

Всё же «Трэйл Блэйзерс» намерены сохранить Лилларда — Уиндхорст

По мнению инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» на данном этапе не рассматривает возможность обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Даже несмотря на то, что ранее мы упомянули, что и Брэдли Бил, и Дэмьен Лиллард являются основными целями «Майами Хит» в предстоящем межсезонье. Принимая во внимание разность мнений и фактов, ситуация с Лиллардом будет долго проясняться в течение следующих месяцев.

А мы напомним, что действующий контракт уже 32-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025, в котором он заработает $ 48,78 млн. В этом сезоне ему полагаются выплаты в размере $ 42,49 млн.

Мнение Эй Смита по Лилларду: Стивен Эй Смит: «Портленд», выпускай давай Лилларда из тюрьмы!

Сценарий, в результате которого Бил станет игроком «Нью-Йорка» — Маркс

Известный эксперт ESPN по финансовым вопросам Бобби Маркс предложил обмен, в результате которого звёздный атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил может стать игроком «Нью-Йорк Никс».

Маркс предположил, что руководству «Никс» нужно пожертвовать разыгрывающим Дерриком Роузом, чьи минуты значительно сократились в минувшем сезоне, французом Эваном Фурнье, центровым Митчеллом Робинсоном, драфт-пиком первого раунда за 2024 год и защищённым топ-14 драфт-пиком в 2025-м.

А сам бывший игрок НБА Чендлер Парсонс выразил мнение, что Брэдли Бил идеально дополнил бы центрового Джоэла Эмбиида в «Филадельфии Сиксерс». Сага с участием защитника «Вашингтона» продолжается.

Парсонс — о Биле: Чендлер Парсонс назвал игрока, который бы идеально сочетался с Джоэлем Эмбиидом

Уиндхорст также отметил, что «Бостон Селтикс» не заинтересован в услугах Брэдли Била. Тем временем Шэмс Чарания добавил, что Бил входит в сферу интересов «Милуоки Бакс». Завтра им будут интересоваться в условном «Лос-Анджелес Лейкерс» (предположение).

Японская помощь для Кевина Дюранта — Джон Холлинджер

Автор The Athletic Джон Холлинджер, чьи статьи пользуются большим спросом, предположил, что японский лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Юта Ватанабэ воссоединится с Кевином Дюрантом, но уже в «Финикс Санз».

«Юта Ватанабэ может вновь начать играть вместе с Кевином Дюрантом и активно «поливать» с трёхочковой дистанции», — заявил Холлинджер.

Почему акцент на «трёшки»? Ватанабэ — достойный трёхочковый исполнитель. В сезоне-2022/2023 он реализовал 44,4% таких бросков — это лучший показатель в карьере 28-летнего игрока. В межсезонье японец станет неограниченно свободным агентом.

Видео можно посмотреть на канале Dunk NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Условия, в результате которых «Шарлотт» обменяет второй драфт-пик — Амико

Инсайдер Сэм Амико рассказал, при каких условиях руководство «Шарлотт Хорнетс» обменяет второй выбор на предстоящем драфте НБА.

«Хорнетс» рассчитывают получить за второй драфт-пик Солнце, Луну, звёзды и, возможно, какую-нибудь недвижимость, расположенную на берегу моря», — поделился инсайдер.

Переводя на простой язык, «Шарлотт» высоко ценят свой выбор на драфте и намерен выслушать предложения только в том случае, если в сделку будет включён как минимум игрок уровня Матча всех звёзд.

Бриджес вернётся в «Хорнетс»? ESPN: «Хорнетс» заинтересованы в возвращении ранее осужденного Майлза Бриджеса

«Сан-Антонио» не интересны предложения по обмену первого драфт-пика — SpursTalk

«Сан-Антонио Спёрс» ни при каких обстоятельствах не станет обменивать первый пик предстоящего драфта, где, как ожидается, техасцы выберут французского центрового Виктора Вембаньяму.

«Через неделю «Спёрс» выберут Виктора Вембаньяму. Несмотря на то, что на ESPN публиковался материал, где было сказано, что «шпоры» не планируют принимать предложения по обмену, я об этом сказал своему источнику в клубе. На что он только рассмеялся в ответ и сказал: «Мы не берём трубку», — сказано в статье.

Сегодня мы писали: Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит Летнюю лигу НБА на фоне продолжительного сезона во французской профессиональной лиге, где выступает Вембаньяма.