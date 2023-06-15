Зоран Лукич рассказал, когда сборная России должна будет провести следующий сбор

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвёл итоги сбора национальной команды, в течение которого она провела две товарищеские игры с Беларусью, а также рассказал, когда планируется следующий сбор.

«Понимаю, что в каждой игре важна победа, однако в этом случае мысли нагружать ребят этой установкой не было. В наших интересах были другие вещи. Одна из главных – дать всем возможность почувствовать игровое время, увидеть возможности каждого из двадцати спортсменов. Ребята играют в разных клубах – надо было переключаться и принимать решения.

Важно было понять, насколько быстро они принимают информацию и схему тренера, потому что для большинства игроков я не являюсь тренером в их командах – из моего клуба на сборах только два игрока. А что касается второй игры, то мы разбирали моменты, в которых ошибались, и решали, что нужно скорректировать – другой мотивации, кроме как исправить ошибки, не было.

Мы планируем один сбор в конце июля. Две федерации сейчас ведут переговоры по этому поводу. Надеемся, мы получим от коллег положительный ответ – только после этого сможем дать конкретную информацию. Мы сами делаем на этом максимальный акцент, однако всё зависит не только от нас, но и от наших соперников», — приводит слова Лукича РФБ.