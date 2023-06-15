Игроки «Бруклина» примут участие в чемпионате мира по баскетболу в составе сборной США

Форварды баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон и Микал Бриджес примут участие в чемпионате мира — 2023 в составе сборной США. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на ESPN.

По информации источника, оба игрока войдут в заявку из 12 баскетболистов на Чемпионат мира — 2023, который пройдёт в Филиппинах, Японии и Индонезии и начнётся в августе. Джонсон выступает на позиции тяжёлого форварда, а Бриджес — лёгкого форварда.

Ранее стало известно, что сборная США планирует провести пять товарищеских матчей перед стартом мирового первенства Ч с командами Пуэрто-Рико, Словении, Испании, Греции и Германии. Соперниками американцев по групповой стадии будут сборные Новой Зеландии, Греции и Иордании.