Инсайдер назвал новый клуб Николы Миротича
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«Милан» достиг договорённости с 32-летним форвардом «Барселоны» Николой Миротичем о подписании контракта. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эмилиано Карча.
Ранее сообщалось, что в связи с вынужденным сокращением зарплатных расходов из-за урезания бюджета на ближайший период «Барселона» предложила баскетболисту новое соглашение с серьёзным понижением заработной платы, однако представителей Миротича и его самого такой вариант не устроил.
Никола выступает за каталонский клуб с 2019 года. По текущему договору с «Барселоной» Миротич зарабатывает около € 10 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.
Гризманн вручил Миротичу приз MVP и показал баскетбольный скилл:
Уход Миротича:
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