Кроссовки Джордана с его финальной игры с «Ютой» были проданы за $ 1,38 млн

Кроссовки легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана с его матча с «Ютой» в сезоне-1996/1997 были проданы за $ 1,38 млн на аукционе.
В том матче легендарный баскетболист набрал 38 очков, совершил семь подборов и отдал пять результативных передач. Примечательно, что Джордан играл в той встрече с гриппом. Несмотря на болезнь, Майкл вывел свою команду вперёд в серии — 3-2. В том сезоне «Чикаго» стал чемпионом.
«Для меня тот матч стал самым легендарным в карьере Майкла Джордана. Он стал примером и символом для всех, когда люди говорят о сложности достижения целей в сложных обстоятельствах. Как по мне, это самые важные и ценные кроссовки, которые когда-либо будут проданы», – приводит слова главы аукциона Кена Голдина портал SanLuisObispo.
- 15 июня 2023
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