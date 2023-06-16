Не сыгравший ни одного матча за «Бостон» игрок подписал с клубом новый контракт

Итальянский форвард «Бостон Селтикс» Данило Галлинари воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с клубом на сезон-2023/2024. Игрок должен получить $ 6,8 миллиона. Об этом информирует ESPN US.

Галлинари стал игроком «Селтикс» перед началом минувшего сезона, но из-за травмы передней крестообразной связки так и не сыграл за клуб. Повреждение он получил, играя за национальную команду Италии в квалификации чемпионата мира.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостон Селтикс»:

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что звёздный атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил должен перейти в «Бостон Селтикс».