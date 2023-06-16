Не сыгравший ни одного матча за «Бостон» игрок подписал с клубом новый контракт
Поделиться
Итальянский форвард «Бостон Селтикс» Данило Галлинари воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с клубом на сезон-2023/2024. Игрок должен получить $ 6,8 миллиона. Об этом информирует ESPN US.
Галлинари стал игроком «Селтикс» перед началом минувшего сезона, но из-за травмы передней крестообразной связки так и не сыграл за клуб. Повреждение он получил, играя за национальную команду Италии в квалификации чемпионата мира.
Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостон Селтикс»:
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что звёздный атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил должен перейти в «Бостон Селтикс».
Комментарии
- 16 июня 2023
-
01:09
-
00:04
- 15 июня 2023
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
21:13
-
20:55
-
20:43
-
20:35
-
19:31
-
19:16
-
18:55
-
18:20
-
18:06
-
17:39
-
16:30
-
16:17
-
15:54
-
15:33
-
14:38
-
13:54
-
13:46
-
13:38
-
12:45
-
12:40
-
11:47
-
11:33
-
10:49
-
10:19
-
10:08
-
09:58
-
09:48
-
09:40
-
08:53
-
08:49
Партнерский контент