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Кендрик Перкинс назвал игрока, который организует лучший дуэт с Тейтумом в «Бостоне»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что звёздный атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил должен перейти в «Бостон Селтикс».

«Брэдли Бил и Джейсон Тейтум были самой громкой парой игроков, когда-либо желавших играть друг с другом. Если бы я был руководителем «Бостона», я бы уже договаривался о сделке», — сказал Перкинс в эфире передачи NBA Today.

Действующий контракт 29-летнего Била рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн). По итогам сезона-2022/2023 баскетболист заработает $ 43,27 млн.

В минувшем регулярном сезоне атакующий защитник принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.