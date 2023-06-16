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Кендрик Перкинс: мне не нравится идея перехода Била в «Майами», команде нужен Уэстбрук

Кендрик Перкинс: мне не нравится идея перехода Била в «Майами», команде нужен Уэстбрук
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Экс-игрок НБА, а ныне аналитик на телеканале ESPN Кендрик Перкинс высказал мнение насчёт того, кого следует подписать «Майами» в грядущее межсезонье.

«Мне не нравится идея перехода Брэдли Била в «Майами». Им нужен тот, кто может делать рывки в «краску», кто будет оказывать давление на защиту противника. Также им нужен тот, кто умеет эффективно разыгрывать пик-н-роллы. Почему бы в таком случае «Хит» не предложить минимальный контракт Уэстбруку? Думаю, у них получится», — приводит слова Перкинса NbaCentral в своих социальных сетях.

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Ранее сообщалось, что руководители «Вашингтона» намерены обсудить сценарии развития клуба, одним из которых является продолжение строительства команды вокруг высокооплачиваемого Била. Другим вариантом может стать курс на обновление команды и акцент на молодых игроков. В таком случае Бил может быть выгодно обменян. Сообщается, что 29-летний баскетболист интересен сразу нескольким командам Национальной баскетбольной ассоциации.

Перкинс обратился к Таунсу:
Перкинс: Таунс, как ты можешь менять игру, если мы порой забываем о твоём существовании?
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