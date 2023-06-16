Кендрик Перкинс: мне не нравится идея перехода Била в «Майами», команде нужен Уэстбрук

Экс-игрок НБА, а ныне аналитик на телеканале ESPN Кендрик Перкинс высказал мнение насчёт того, кого следует подписать «Майами» в грядущее межсезонье.

«Мне не нравится идея перехода Брэдли Била в «Майами». Им нужен тот, кто может делать рывки в «краску», кто будет оказывать давление на защиту противника. Также им нужен тот, кто умеет эффективно разыгрывать пик-н-роллы. Почему бы в таком случае «Хит» не предложить минимальный контракт Уэстбруку? Думаю, у них получится», — приводит слова Перкинса NbaCentral в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что руководители «Вашингтона» намерены обсудить сценарии развития клуба, одним из которых является продолжение строительства команды вокруг высокооплачиваемого Била. Другим вариантом может стать курс на обновление команды и акцент на молодых игроков. В таком случае Бил может быть выгодно обменян. Сообщается, что 29-летний баскетболист интересен сразу нескольким командам Национальной баскетбольной ассоциации.