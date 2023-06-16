Опять Брэдли Бил и Зайон Уильямсон, но уже интереснее. Упомянули Джа Моранта.

Подтягивает молодёжь! Стефен Карри поработал с Хендерсоном. Что произошло в НБА?

Подборка актуальных слухов и новостей минувшей ночи и вечера в Национальной баскетбольной ассоциации за 16 июня 2023 года.

Брэдли Бил. На этот раз куда? — Шэмс Чарания

Если такой инсайдер, как Шэмс, пишет о том, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил интересен «Сакраменто Кингз», то так оно и есть.

Отмечается, что сам Бил не возражает перейти в калифорнийскую команду и готов подтвердить сделку, так как у игрока в действующем контракте предусмотрен пункт, блокирующий любой обмен его участием.

Так или иначе, «Майами Хит», «Нью-Йорк» и «Бостон Селтикс» — это те команды, которые упоминались у экспертов, журналистов и обычных обозревателей. Однако Брэдли не старается пробить себе дорогу в «Майами», несмотря на взаимный интерес, как об этом было сказано ранее.

Мнение по Зайону Уильямсону — Алан Хан

Журналист Алан Хан продолжил тему с тяжёлым форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном. Хан предположил, что «пеликанам» будет очень трудно обменять звёздного игрока.

«По моему мнению, обмен Зайона осуществить очень тяжело по одной простой причине: его ценность снизилась. Когда он играл, Зайон выглядел хорошо. Здесь также очевиден разрыв в отношениях. Между Зайоном и «Пеликанс» нет хороших отношений. Не уверен, что в клубе смогут добиться удовлетворительной сделки», — сказал Хам в эфире Get Up на ESPN.

Напомним, ранее инсайдер Марк Стайн на платформе Substack отметил, что «Нью-Орлеан» готов обменять Уильямсона ради Скута Хендерсона, поднявшись в выборе на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

Мнение Войнаровски: Эдриан Войнаровски рассказал о возможном обмене Зайона Уильямсона

«Торонто» намерен заполучить топ-3 пик драфта — The Ringer

Руководство «Торонто Рэпторс» делает всё возможное, чтобы заполучить как минимум топ-3 выбора драфта — 2023. Об этом сообщает обозреватель The Ringer Кевин О'Коннор.

У «Рэпторс» — серьёзные перемены. Ухода Ника Нёрса, приход на замену сербского специалиста Дарко Раяковича из «Мемфис Гриззлиз». Более того, есть неопределённость с разыгрывающим Фредом Ванвлитом, который отказался от опции игрока и станет свободным агентом.

Кевин О'Коннор также добавил, что «Вашингтон Уизардс» проделывает аналогичные действия для получения топ-3.

«Шарлотт» просмотрел Хендерсона и Миллера — Джонатан Гивони

Скут Хендерсон и Брэндон Миллер — основные кандидаты на второй и третий выборы драфта — 2023, учитывая, что «Сан-Антонио Спёрс» не скрывает своих намерений выбрать француза Виктора Вембаньяму под первым номером.

Тем не менее у скаутов «Хорнетс» сформировалось своё мнение по поводу Хендерсона и Миллера — о чём любезно сообщил известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони.

«На этой неделе Скут Хендерсон и Брэндон Миллер прошли просмотр в «Шарлотт». Как мне сказали, Хендерсон был определённо лучшим», — сказал Гивони в подкасте The Lowe Post.

Скут Хендерсон, кстати, также провёл совместную тренировку со звёздным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Тут всё просто: у Карри и Скута заключено партнёрское соглашение, в рамках которого Карри помогает молодому игроку.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Интерес «Сакраменто» к О Джи Ануноби — Шэмс Чарания

Основной интерес «Сакраменто Кингз», конечно же, к атакующему защитнику «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билу, но также упоминалось имя лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби.

Действующий контракт 25-летнего Ануноби рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 19,92 — опция игрока), а в межсезонье — 2025 форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Учитывая, что в «Торонто» наверняка ушли в перестройку (вопрос с Паскалем Сиакамом будет отдельно решаться), зная тенденцию нового главного тренера «Рэпторс» развивать молодых игроков, обмен Ануноби более реалистичен. Такие новости — не сюрприз.

Видео можно посмотреть на канале Raptors Nation в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго» готов обменять Зака Лавина? — Джейк Фишер

Инсайдер и эксперт Yahoo Sports Джейк Фишер в своей последней публикации написал о ситуации вокруг «Чикаго Буллз» и атакующего защитника Зака Лавина.

«Чикаго Буллз» неожиданно для многих начал связываться с командами с целью оценки стоимости Зака Лавина на рынке. Ещё неизвестно, насколько серьёзны намерения «Чикаго», и получит ли клуб соразмерное предложение за баскетболиста.

У Лавина осталось четыре сезона по действующему контракту на $ 215 млн, и несколько команд отметили, что в «Буллз» высоко ценят Зака. Вероятно, пакет может значительно превысить тот, что «Вашингтон» в теории получит за Брэдли Била», — говорится в статье.

Очередное мнение по Джа Моранту — Винсент Гудвилл

Обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл в эфире Brother From Another предположил о сроках возможной дисквалификации звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Я не удивлюсь, если в ближайшее время НБА что-либо сообщит. Сомневаюсь, что лиге сообщит об этом в понедельник, особенно в выходные. Возможно, в следующие 24 часа. Вряд ли Моранта отстранят на половину сезона, так как технически он не совершал преступления. Думаю, его отстранят примерно на 25-30 игр, не более того», — сказал Гудвилл.

В основном мнение всех экспертов сводится к тому, что Морант всё-таки пропустит до 50 игр. В нашем «сториз» мы тоже предположили, что Джа отстранят вплоть до 50 матчей, учитывая, что это рецидив.

Забавно, но в нашей публикации от 14 мая мы смело предположили, что защитник позже попытается оправдаться, мол он использовал игрушечный пистолет. В итоге 7 июня окружение Джа Моранта заявило то же самое.

Скриншот материала Фото: «Чемпионат»

Заявление окружения Моранта: Представители Моранта утверждают, что игрок держал игрушечный пистолет

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