В «Мемфисе» отреагировали на дисквалификацию Моранта

«Мемфис Гриззлиз» опубликовал заявление после новости о дисквалификации разыгрывающего команды Джа Моранта на 25 матчей.

«Мы уважаем решение лиги дисквалифицировать Моранта на 25 матчей после случившегося эпизода. Наши стандарты и стандарты лиги ясны, мы рассчитываем на то, что все в нашей команде будут их придерживаться», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой клуба.

16 мая НБА объявила об отстранении Моранта на 25 матчей. В мае баскетболист был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.