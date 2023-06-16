Александр Шашков перешёл в «Цедевиту-Олимпию»
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Российский центровой Александр Шашков перешёл в «Цедевиту-Олимпию». Об этом сообщает официальный сайт люблянского клуба.
23-летний Шашков подписал с чемпионом Словении и участником Адриатической лиги трёхлетний контракт.
Минувший сезон Шашков провёл в другом словенском клубе «Илирии», где стал самым результативным (14,1 очка) и самым подбирающим (7,2 подбора) игроком в среднем за матч.
«Я очень счастлив и благодарен за возможность, предоставленную мне таким клубом, как «Олимпия», и за то, что я могу проявить себя на том уровне, на котором всегда хотел играть. Не могу дождаться встречи с одноклубниками и начала подготовки к новому сезону», — приводит слова Шашкова официальный сайт люблянского клуба.
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