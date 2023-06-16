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Бывшему игроку НБА Тони Снеллу диагностировали аутизм

Бывшему игроку НБА Тони Снеллу диагностировали аутизм
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Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Тони Снелл сообщил, что ему поставили диагноз «аутизм».

«Я не был удивлён, потому что всегда чувствовал себя по-другому. Я просто почувствовал облегчение, как будто именно поэтому я такой, какой я есть», — сказал Снелл в эфире шоу TODAY.

31-летний Снелл выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2013 по 2022 годы. За это время он играл в составе «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Атланты Хоукс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Аутизм — нарушение психического развития, сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного контакта при общении с другими людьми и выполнении повторяющихся действий.

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