Бывшему игроку НБА Тони Снеллу диагностировали аутизм

Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Тони Снелл сообщил, что ему поставили диагноз «аутизм».

«Я не был удивлён, потому что всегда чувствовал себя по-другому. Я просто почувствовал облегчение, как будто именно поэтому я такой, какой я есть», — сказал Снелл в эфире шоу TODAY.

31-летний Снелл выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2013 по 2022 годы. За это время он играл в составе «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Атланты Хоукс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Аутизм — нарушение психического развития, сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного контакта при общении с другими людьми и выполнении повторяющихся действий.