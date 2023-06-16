Bleacher Report: «Вашингтон» разрешил Билу вести переговоры об обмене

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Атакующий защитник, лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил получил от руководства клуба разрешение вести переговоры с командами, которые заинтересованы в обмене игрока, сообщает Bleacher Report.

По информации источника, «Вашингтон» и Бил вместе будут искать игроку новую команду, если столичный клуб выберет вариант перестройки состава. Сам баскетболист не просил об обмене, но, если «Вашингтон» решит строить новую команду, Бил намерен рассмотреть обмен только в клубы, борющиеся за победу в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ожидается, что «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» проведут переговоры с представителями 29-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что руководители «Вашингтон Уизардс» допускают вариант перестройки состава, при котором высокооплачиваемый Бил покинет команду, и сэкономленные средства позволят привлечь новых игроков.