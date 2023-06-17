Кущенко: хотелось бы, чтобы Швед остался в Единой лиге, это российский игрок номер один

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о российском защитнике ЦСКА Алексее Шведе, который восстанавливается от травм, полученных в результате нападения возле одного из ресторанов Москвы.
«Будущее Шведа? Не могу ничего сказать о том, где продолжит карьеру Алексей Швед. Хотелось бы, чтобы в Единой лиге ВТБ. На сегодняшний день это российский игрок номер один», – приводит слова Кущенко «РИА Новости Спорт».
Напомним, Алексей Швед был атакован компанией мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что Швед выписан из больницы и завершает процесс восстановления.
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