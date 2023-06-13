Агент Шведа опроверг слова о тромбе в голове баскетболиста

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, заявил, что СМИ приписывают ему слова, которых он не говорил. Ранее некоторые издания опубликовали слова Фимича, в которых он якобы заявил о том, что у Шведа в голове обнаружили тромб после уличной драки.

«Не понял, откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идёт хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

Напомним, Алексей Швед был атакован компанией мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что Швед выписан из больницы и завершает процесс восстановления.