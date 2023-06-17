Редик: Вембаньяма напоминает Дончича — он молодой, но уже доминирующий игрок

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик высказался о прогнозируемом первом номере предстоящего драфта НБА Викторе Вембаньяме.

«Часто европейские игроки, которых задрафтовывают в диапазоне от 10-х до 20-х номеров или в начале второго раунда, на самом деле мало играют. У них не так много возможности проявить себя. Часто ты оцениваешь преимущества и потенциал игрока на основании 11 минут игры в Евролиге.

Но Вембаньяма не такой. Он напоминает мне Дончича, который играл в испанской лиге – одной из пяти лучших профессиональных лиг мира — и доминировал. Он сформировался как игрок в 19 лет. Лука начал играть за мадридский «Реал» в 16, к 17 годам он был полноценным игроком основного состава. На следующий год он уже доминировал, став MVP Евролиги. Это ненормально, когда такие молодые ребята полностью доминируют так, как это делал Лука и как это делал Вембаньяма, и это одна из причин, по которой я так высоко ценю его, помимо физических навыков. Парень играл в больших играх, и он уже готовый игрок», — приводит слова Редика Clutch Points.