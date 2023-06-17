Новые команды для Брэдли Била и вероятный уход Джордана Пула из «Голден Стэйт» — в нашей подборке.

В «Лейкерс» ждут новую суперзвезду? Есть как минимум три претендента, но есть нюанс

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 17 июня 2023 года от «Чемпионата».

Джа Моранту будет хорошо в «Майами» — Кендрик Перкинс

Экс-игрок НБА, а ныне аналитик на телеканале ESPN, Кендрик Перкинс назвал идеальную среду обитания для звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта. И эта среда называется «Майами Хит» Пэта Райли, для которого слово «дисциплина» — не просто слово.

«Когда я смотрю на культуру «Хит», сразу думаю про себя: «Джа Морант мог бы помочь этой организации, а организация — ему». «Майами» лучше всего подходит для него», — сказал Перкинс в эфире First Take.

Научился бы Морант самодисциплине, находясь под опекой Эрика Споэльстры и Райли? Наверняка. Но захочет ли этого сам защитник в случае, если он каким-то образом станет игроком флоридского коллектива? Очень и очень сомнительно, однако последние новости о дисквалификации, надеюсь, повлияют на игрока. Зато в сезоне-2020/2021 в игре с «Майами» Морант стал автором победного попадания.

Видео можно посмотреть на канале Rookie Productions в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вопрос Сиакама. Вчера мы его подняли в семи словах, но и The Athletic отреагировал чуть позже расширенно

Обозреватель «Торонто Рэпторс Эрик Корин в своей статье на The Athletic высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда Паскаля Сиакама. Во вчерашней сводке «Чемпионата» мы упомянули такой вариант в следующем контексте, но лишь в семи словах (так как изначально речь шла всё-таки про форварда О Джи Ануноби) — как факт-предположение.

«С учётом того, что в «Торонто» наверняка ушли в перестройку (вопрос с Паскалем Сиакамом будет отдельно решаться), зная тенденцию нового главного тренера «Рэпторс» развивать молодых игроков, обмен Ануноби более реалистичен. Такие новости — не сюрприз», — написали мы.

Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит Фото: Rob Carr/Getty Images

«Сиакам — очень хороший игрок. И драфт НБА — это не единственный период, во время которого «Рэпторс» захотят обменять его. Любая команда, заполучившая Паскаля, будет иметь право Бёрда… Ценность Сиакама, тем не менее, скоро вырастит, и нет никаких реальных доказательств, что «Рэпторс» будут в состоянии побеждать на высоком уровне в следующие несколько сезонов.

Крайне неприятно обменивать такого игрока, как Сиакам, особенно если вы наблюдали за его прогрессом с самого драфта. Маловероятно, что «Торонто» когда-нибудь вновь окажется в такой же ужасной ситуации с Сиакамом, как «Уизардс» с Брэдли Билом», — тем временем выразил мнение Корин.

Нам остаётся только наблюдать. Джейк Фишер из Yahoo Sports также добавил, что «Атланте Хоукс» интересны услуги тяжёлого форварда.

«Лейкерс» ловят крупную рыбку — Джован Буха

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» активно связывается с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Атлантой Хоукс». В частности, «озёрников» интересуют звёздные разыгрывающие Дэмьен Лиллард и Трей Янг. И Крис Пол из «Финикс Санз», которому мы не припишем статус «суперзвезды».

«Янг и Лиллард — это те имена, которые обсуждались внутри организации, но кажутся не более чем несбыточной мечтой, учитывая текущие запрашиваемые цены на звёздных игроков на рынке», — написал Буха в своей статье на The Athletic.

Дэмьен Лиллард и Трей Янг Фото: Abbie Parr/Getty Images

«Ещё один вариант, который обсуждали «Лейкерс», — это подписание Криса Пола и сохранение Д'Анджело Рассела в составе, чтобы по-настоящему укрепить свою позицию разыгрывающего», — добавил обозреватель.

Забавно, но уже на протяжении четырёх-пяти лет, когда мы слышим что-то вроде «Лейкерс» хотят заполучить ту или иную суперзвезду», то, как правило, так это и происходит (но какой ценой). В межсезонье сразу девять игроков «Лейкерс» станут свободными агентами: кто-то ограниченно, а кто-то — наоборот.

При любых раскладах генерального менеджера Роба Пелинку ждёт плодотворная работа в межсезонье. У нас будет возможность чуть позже дать оценку. Новый состав Дарвину Хэму просто необходим.

Не забываем про Криса Пола: Генменеджер клуба НБА: у Криса Пола всегда была мечта стать игроком «Лейкерс»

Джордан Пул всё-таки покинет «Голден Стэйт»? — Марк Спирс

Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс поведал нам о ситуации с атакующим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом, чья игра в минувшем плей-офф вызывала серьёзные вопросы (линейка «10+3+2» против «20+4+3» в регулярке).

Во время эфира NBA Today на ESPN Спирс заявил, что в «Голден Стэйт» принимают звонки по поводу обмена игрока. Получается, со стороны других клубов интерес есть.

Возможно, мы скоро увидим новоиспечённого генерального менеджера Майка Данливи в деле, который вчера занял вакантную позицию, ранее принадлежавшую Бобу Майерсу.

Не было дня, когда не упоминался Зайон Уильямсон, но здесь больше связан Брэндон Ингрэм — Шэмс Чарания

15 июня мы писали о том, что руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» готово обменять вечно травмированного тяжёлого форварда Зайона Уильямсона ради того, чтобы подняться в тройке выборов на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

Основная цель «Пеликанс» — Скут Хендерсон. Предполагается, что «Шарлотт Хорнетс» выберет под вторым номером именно Скута Хендерсона, а не Брэндона Миллера.

Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм Фото: Michael Reaves/Getty Images

«Насколько мне известно, «Пеликанс» не связывались с «Хорнетс» и не предлагали им Зайона Уильямсона за второй драфт-пик. «Пеликанс» нужен Скут Хендерсон, а «Хорнетс» хотели бы заполучить Брэндона Ингрэма», — сказал Шэмс Чарания в Pat McAfee Show.

Тем не менее у известного драфт-аналитика и эксперта по молодым игрокам Джонатана Гивони иная информация: «Мне сказали, что «Нью-Орлеан» не обменивает Зайона. И нет никакого интереса в обмене и Брэндона Ингрэма».

Продолжение саги с Брэдли Билом

Только самый ленивый инсайдер не обсуждает возможный уход атакующего защитника Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс». Вкратце сейчас ситуация выглядит следующим образом.

«Бруклин Нетс» может поучаствовать в разговорах по Брэдли Билу — Крис Хэйнс (Yahoo Sports)

«Милуоки Бакс» вряд ли обменяет Криса Миддлтона, чтобы заполучить Брэдли Била — Курт Хелин (NBC Sports)

Очень маловероятно, что Брэдли Бил является основной целью «Сакраменто Кингз» — Джеймс Хэм (ESPN)

Яннису Адетокунбо нравится идея с приходом Брэдли Била в «Милуоки Бакс» — Брайан Уиндхорст (ESPN)

Остальное по мелочи

Тайрон Лю и «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье вряд ли начнут обсуждать потенциальное продление контракта — Крис Хэйнс (ESPN)

«Даллас Маверикс» не станет продлевать соглашение с тяжёлым форвардом Кристианом Вудом — Марк Стайн

«Финикс Санз» интересуется тяжёлым форвардом «Атланты Хоукс» Джоном Коллинзом и разыгрывающим «Бостон Селтикс» Малкольмом Брогдоном — Джейк Фишер (Yahoo Sports)

«Бостон Селтикс» нацелен на улучшение позиции «большого» — Джейк Фишер (Yahoo Sports)

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