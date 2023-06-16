Вембаньяма: обидно проигрывать в финале, но «Монако» входит в 30 лучших команд в мире

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма высказался после поражения в финальной серии французской лиги LNB Pro А с «Монако» (0-3).

«Это расстраивает. Обидно проигрывать со счётом 3:0 в финале, потому что у нас была возможность выиграть третий матч. Есть много обстоятельств, из-за которых мы уступили. Я был действительно сосредоточен на финальной серии, прежде чем думать о том, что будет дальше.

Что чувствовал в конце игры? Я не говорил себе, что это мой последний матч во Франции, потому что хотел победить и продлить серию, но, в конце концов, эта игра была особенной. В то же время я уверен, что буду играть здесь в составе сборной Франции, так что, в конце концов, я не прощаюсь, а всего лишь говорю «до свидания».

В моих мечтах и целях была победа в чемпионате Франции. «Монако» занял третье место в Евролиге, но для меня эта команда входит в число 30 лучших в мире, включая НБА. Если подведу итоги этого сезона, я горжусь нашей молодой, сплочённой группой. У нас были взлёты и падения, но мы всегда умели приходить в норму. Мы работали, нам было больно. Мы дошли до стадии плей-офф, на которой нас не все ожидали увидеть. Когда я смотрю на свою команду и на всё, что произошло, я горжусь этими парнями.

Знаю, что в моей будущей карьере в НБА будут испытания. Каждое испытание служит для того, чтобы доказать мне самому, что я заслуживаю получить награду в конце. Каждое поражение — это больше урок, чем что-либо ещё.

Я чувствую, что закрываю эту главу своей жизни и жизни моих близких тоже. Это конец одного этапа и начало нового. Все поздравили меня с тем, что я сделал в этом году, и пожелали мне удачи в дальнейшем. Я готов к НБА, у меня нет никаких опасений», — приводит слова Вембаньямы BeBasket.

Напомним, Вембаньяма является прогнозируемым первым номером предстоящего драфта НБА. «Сан-Антонио Спёрс» будет иметь право первого выбора. Также сообщалось, что представители «Сан-Антонио» посещали Францию для встреч с Виктором.