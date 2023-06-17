Инсайдер заявил, что профсоюз игроков НБА будет обжаловать дисквалификацию Моранта

Известный журналист Крис Хэйнс прокомментировал отстранение звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 матчей из-за скандала с пистолетом.

«Это те цифры, которых они (представители Моранта, профсоюз игроков НБА – Прим. «Чемпионата») ожидали. Не удивляйтесь, если это решение о дисквалификации будет обжаловано. Профсоюз и представители Моранта попытаются сократить количество матчей, на которые он будет отстранён», – сказал Хэйнс в эфире программы ClutchPoints.

Вчера, 16 июня, НБА объявила об отстранении Моранта на 25 матчей. В мае баскетболист был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.