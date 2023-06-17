Эй Смит: если Уильямсон окажется в «Никс», то это должен быть последний сезон для Тибодо

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался о потенциальном переходе звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в «Нью-Йорк Никс» и необходимых в таком случае перестановках.

«Если по какой-то случайности Зайон окажется в «Нью-Йорк Никс», то я считаю, что это должен быть последний год для Тома Тибодо. Я не считаю его плохим тренером и не считаю, что у него не получится работать. Дело не в нём. Просто я думаю, что Тайрон Лю — один из лучших тренеров в НБА», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.

Уильямсон был задрафтован «Новым Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает 7 подборов и 3,6 результативной передачи. Несмотря на отличную статистику, за четыре года Зайон смог провести лишь 114 матчей, пропустив много игр из-за травм.