Эй Смит: если Уильямсон окажется в «Никс», то это должен быть последний сезон для Тибодо

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался о потенциальном переходе звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в «Нью-Йорк Никс» и необходимых в таком случае перестановках.
«Если по какой-то случайности Зайон окажется в «Нью-Йорк Никс», то я считаю, что это должен быть последний год для Тома Тибодо. Я не считаю его плохим тренером и не считаю, что у него не получится работать. Дело не в нём. Просто я думаю, что Тайрон Лю — один из лучших тренеров в НБА», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.
Уильямсон был задрафтован «Новым Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает 7 подборов и 3,6 результативной передачи. Несмотря на отличную статистику, за четыре года Зайон смог провести лишь 114 матчей, пропустив много игр из-за травм.
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