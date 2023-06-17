Аренас назвал это лето важнейшим в карьере Моранта, дав ему совет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, а также дал американскому баскетболисту совет.

«Это самое важное лето в карьере Моранта. Ему хорошо бы закрыть себя в тренажёрном зале», – сказал Аренас в эфире программы ClutchPoints.

Вчера, 16 июня, НБА объявила об отстранении Моранта на 25 матчей. В мае баскетболист был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.