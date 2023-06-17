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The Athletic: «Вашингтон» ведёт переговоры об обмене Брэдли Била в «Майами» и «Финикс»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» ведёт переговоры с участниками плей-офф нынешнего сезона, «Майами Хит» и «Финикс Санз», об обмене лидера коллектива, американского защитника Брэдли Била, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Источники сообщают, что «Вашингтон» ведёт переговоры с двумя фаворитами — «Майами» и «Финиксом» — об обмене Брэдли Била», – написал Чарания в социальных сетях.

Напомним, ранее «Вашингтон» дал Билу разрешение на обмен. По информации Bleacher Report, американец заинтересован в переходе только в те клубы, которые будут претендовать на победу в чемпионате.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и всю карьеру провёл в составе «Вашингтон Уизардс».