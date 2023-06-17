The Athletic: «Вашингтон» ведёт переговоры об обмене Брэдли Била в «Майами» и «Финикс»
Поделиться
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» ведёт переговоры с участниками плей-офф нынешнего сезона, «Майами Хит» и «Финикс Санз», об обмене лидера коллектива, американского защитника Брэдли Била, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Источники сообщают, что «Вашингтон» ведёт переговоры с двумя фаворитами — «Майами» и «Финиксом» — об обмене Брэдли Била», – написал Чарания в социальных сетях.
Напомним, ранее «Вашингтон» дал Билу разрешение на обмен. По информации Bleacher Report, американец заинтересован в переходе только в те клубы, которые будут претендовать на победу в чемпионате.
Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и всю карьеру провёл в составе «Вашингтон Уизардс».
Комментарии
- 17 июня 2023
-
21:58
-
20:51
-
18:49
-
18:34
-
17:55
-
16:18
-
15:09
-
14:59
-
13:28
-
12:47
-
12:05
-
11:53
-
11:31
-
11:24
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
08:19
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25
-
06:18
-
05:58
-
05:37
-
05:18
-
03:43
-
01:45
-
01:02
-
00:32
-
00:30
- 16 июня 2023
-
23:38
-
22:55
-
22:45
-
22:17
Партнерский контент