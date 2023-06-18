Джей Джей Редик рассказал о потенциально идеальном партнёре для Луки Дончича
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Экс-игрок НБА Джей Джей Редик рассказал о том, какого типа игроки нужны звёздному разыгрывающему «Даллас Маверикс» Луке Дончичу, чтобы техасская команда смогла стать претендентом на титул.
«Думаю «Далласу» особенно не хватает современного центрового. Того, который сможет составить пару с Лукой. Центровой, который хорошо защищает краску, который может эффективно перемещаться в обороне, который может быть хорошей целью для аллей-упа. Когда вы окружите этих двоих баскетболистами с отличным дальным броском — всё пространство освободится.
Соперникам иногда придётся сдваиваться на Дончиче. Таким образом, у него будет несколько вариантов, кому отдать передачу — и в краску, и на периметр», — рассказ Редик на подкасте The Old Man & the Three.
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