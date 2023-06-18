Подробности вероятного обмена Брэдли Била. В гонку подключился «Голден Стэйт»!

Будущее Кристапса Порзингиса и возможный уход Лилларда из «Портленда» перед драфтом — в нашей подборке.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 18 июня 2023 года от «Чемпионата».

Ранее «Нью-Орлеан» пытался избавиться от Зайона Уильямсона — Марк Стайн

Во время межсезонья-2022 руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» было в поиске приемлемой для себя сделки, в результате которой тяжёлый форвард Зайон Уильямсон покинул бы команду. Забавно, но после несостоявшегося обмена «пеликаны» подписали с Уильямсоном новый пятилетний контракт на общую сумму в размере $ 195 млн.

Однако на фоне последних слухов по поводу ухода Зайона фаворитами на баскетболиста у американских букмекеров являются «Шарлотт Хорнетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», так как они владеют вторым и третьим драфт-пиками — «Нью-Орлеану» всё-таки интересен новичок Скут Хендерсон.

Далее, по мнению экспертов, фаворитами называются «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс», «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер».

Будущее Кристапса Порзингиса — Кит Смит

Известный инсайдер и аналитик Кит Смит высказался о тяжёлом форварде «Вашингтон Уизардс» Кристапсе Порзингисе, которому предстоит либо отказаться от опции продления контракта и выйти на рынок свободных агентов, либо продолжить выступление за «столичных» в сезоне-2023/2024.

«То, что вызывает всё больше и больше шума: Кристапс Порзингис возьмёт причитающиеся ему $ 36 млн на следующий сезон. Старое руководство «Уизардс» рассчитывало на то, что Порзингис откажется от опции продления и заключит новый долгосрочный контракт. Таким образом, Кристапс станет неограниченно свободным агентом в 2024 году», — написал Смит в социальных сетях.

Кристапс Порзингис Фото: Patrick Smith/Getty Images

С другой стороны, почему бы «Вашингтону» не попытаться обменять форварда к дедлайну 2024 года, чтобы хоть что-то получить за него взамен? Какие-нибудь активы. Не исключён вариант, что новое руководство «Уизардс» обменяет игрока до начала регулярного чемпионата.

Инсайдер Эван Мэсси добавил: «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «столичные» обсуждали обмен с участием третьего драфт-пика и латыша.

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«Портленд» может обменять Дэмьена Лилларда к драфту-2023 — Марк Стайн

В очередной раз Марк Стайн становится автором инсайда. Он высказался вокруг ситуации со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В частности, Стайн считает, что Лиллард попросит клуб из Орегона обменять его.

«Есть законная озабоченность, что Лиллард, наконец, начнёт подталкивать «Трэйл Блэйзерс» к его обмену, если «Портленд» в конечном итоге выберет Скута Хендерсона или Брэндона Миллера на драфте», — заявил Стайн.

А теперь вспомним, сколько раз Дэмьен клялся в любви и верности к «Портленду»? Лиллард в таком случае рискует подпортить свою репутацию или же найдёт идеальное оправдание своим действиям.

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Действия «Атланты» во время предстоящего драфта — Лэндри Филдс

Генеральный менеджер «Атланта Хоукс» Лэндри Филдс поделился планами клуба на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

«В этом году в лигу собираются прийти более 100 игроков. Когда ты выбираешь под 15-м номером, приходится просматривать большое количество игроков. Но мы всё ещё рассматриваем варианты, чтобы подняться в позициях [на драфте]», — поделился Филдс.

Деджонте Мюррей, Трей Янг и Куин Снайдер Фото: C. Cox/Getty Images

Учитывая, что в «Атланту» недавно пришёл новый главный тренер в лице Куина Снайдера, логично предположить: мотивация Филдса значительно улучшить состав велика. Однако кого просматривали в «Хоукс», генменеджер «ястребов» не указал.

Что там с Брэдли Билом? Множество мнений и инсайдов

Обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон рассказал, кого «Майами Хит» может отдать взамен за звёздного атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.

«Хит» в случае вероятной сделки могут включить Кайла Лоури, Дункана Робинсона или Виктора Оладипо, а также добавить Николу Йовича и Хэйвуда Хайсмита», — написал Джексон.

Коллега Джексона, Энтони Чан, дал понять, что «Майами» точно не будет включать в сделку атакующего защитника Тайлера Хирроу, который пропустил минувший плей-офф (практически) из-за перелома.

Брэдли Бил Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что касаемо «Финикс Санз», то клуб из Аризоны готов предложить за Била Деандре Эйтона, Криса Пола и Ландри Шамета. Об этом рассказали Дэвид Олдридж и Джош Роббинс в своём материал на The Athletic.

Известный журналист и инсайдер Сэм Амико дополнил, что в гонку за Брэдли может подключиться и «Голден Стэйт Уорриорз». Неужели «воинам» удастся сплавить Джордана Пула? Но также обращая внимания на платёжную ведомость «Голден Стэйт», есть ли смысл им вообще охотиться за Билом?

По мелочи

В «Индиане Пэйсерс» готовы обменять драфт-пик под седьмым номером предстоящего драфта с целью заполучить «качественного винга» — Брайан Уиндхорст (ESPN)

«Майами Хит», имея возможность приобрести Дэмьена Лилларда и Брэдли Била одновременно, сделает выбор в пользу первого — Марк Стайн (Substack)

«Лос-Анджелес Клипперс» может рассмотреть вариант с обменом Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Нормана Пауэлла. Кристапс Порзингис является оптимальной целью для «парусников» — Зак Лоу (The Lowe Post)

«Лос-Анджелес Лейкерс» не станет охотиться за Кайри Ирвингом или Брэдли Билом в межсезонье — Эдриан Войнаровски (ESPN)

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