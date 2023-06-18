Чемпион НБА Джефф Грин отмечал титул в форме чемпионов НХЛ «Вегас Голден Найтс»

Новоиспечённый чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» форвард Джефф Грин был замечен на праздновании в Лас-Вегасе в форме хоккейной команды «Вегас Голден Найтс». Так же как и «Денвер», «Вегас» впервые в истории организации стал чемпионом.

Джефф Грин в форме «Вегас Голден Найтс» Фото: Социальные сети B/R Open Ice

36-летний ветеран НБА впервые за 15 лет в лиге смог взять титул. Он помог «Наггетс» взять титул, будучи полезным игроком со скамейки, а также лидером раздевалки. В нынешнем плей-офф Грин в среднем проводил 17 минут на площадке, во время которых набирал 4,1 очка.

Джефф ранее уже играл в финале НБА. В 2018 году в составе «Кливленд Кавальерс» Грин был заметной частью команды, которая в решающей серии уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0-4.

«Вегас Голден Найтс» одолели «Флориду Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4-1.