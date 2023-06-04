Джефф Грин: я как Кевин Гарнетт, хоть и в малой степени

Ветеран «Денвер Наггетс» Джефф Грин рассказал, как научился высказываться открыто в баскетболе, и как Кевин Гарнетт помог ему с этим.

«Когда я был в «Бостоне», я был молчалив. Но теперь не могу остановиться, когда начинаю говорить, так что теперь я как Кевин Гарнетт, хоть и в малой степени. Я думаю, ораторский навык крайне важен в нашей игре, думаю, игрокам нужно этому обучаться смолоду, нужно уметь чётко выражать партнёрам то, что ты видишь, то, о чём думаешь.

Гарнетт всегда в «Бостоне» призывал меня это делать, говорил, что я должен высказываться. Я слышал его, но было нелегко выйти из своей зоны комфорта. Жаль, я понял важность этого всего так поздно», — сказал Грин в интервью автору ClutchPoints Томеру Азарли.