«Локомотив-Кубань» назначил нового спортивного директора

ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о назначении Виктора Мелешенко на пост спортивного директора.

Виктор Мелешенко работает в структуре ПБК «Локомотив-Кубань» с 2011 года. В последнее время 36-летний специалист занимал должность координатора спортивных проектов клуба. Теперь Мелешенко возглавляет спортивный отдел ПБК «Локомотив-Кубань».

Ранее стало известно, что испанский тренер по ОФП Алехандро Гарсия продлил контракт с «Локомотивом-Кубань».