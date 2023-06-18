«Локомотив-Кубань» назначил нового спортивного директора
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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о назначении Виктора Мелешенко на пост спортивного директора.
Виктор Мелешенко работает в структуре ПБК «Локомотив-Кубань» с 2011 года. В последнее время 36-летний специалист занимал должность координатора спортивных проектов клуба. Теперь Мелешенко возглавляет спортивный отдел ПБК «Локомотив-Кубань».
Ранее стало известно, что испанский тренер по ОФП Алехандро Гарсия продлил контракт с «Локомотивом-Кубань».
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