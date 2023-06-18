Игрок НФЛ осудил Моранта за ношение оружия, после чего был арестован за то же самое

Игрок НФЛ Джек Джонс был арестован за ношение оружия после того, как опубликовал пост в социальных сетях, в котором осудил звёздного баскетболиста «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Болван… Ты позволяешь социальным сетям и своей гордости разрушать твои реальные деньги. Положи оружие и начни зарабатывать. Пусть кто-нибудь из твоих друзей запишется в охрану или на скрытое ношение, если ты чувствуешь, что тебе это так необходимо… но ты кормилец и должен начать вести себя соответственно», — написал Джонс в социальных сетях.
Чуть больше чем через месяц 25-летний защитник был арестован в бостонском аэропорту после того, как в его дорожных сумках было обнаружено два огнестрельных оружия.
Напомним, ранее НБА объявила о дисквалификации Моранта на 25 матчей после демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети.
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