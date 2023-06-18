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Вучевич может подписать новый контракт с «Чикаго» на три года

Вучевич может подписать новый контракт с «Чикаго» на три года
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Руководство «Чикаго Буллз» хочет подписать контракт с черногорским центровым Николой Вучевичем на три года, сообщает инсайдер Майк Скотто в социальных сетях.

Нынешний контракт 32-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2022/2023 ($ 22 млн). В межсезонье центровой станет неограниченно свободным агентом. В минувшем регулярном сезоне Вучевич принял участие в 82 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 11 подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 34,9.

Ранее баскетболисты Национальной баскетбольной лиги Руди Гобер, Никола Вучевич и Богдан Богданович поздравили в социальных сетях сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

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