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«Майами» планирует обменять Лоури, Робинсона и несколько драфт-пиков на Брэдли Била

«Майами» планирует обменять Лоури, Робинсона и несколько драфт-пиков на Брэдли Била
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«Майами Хит» предложили Кайла Лоури, Данкана Робинсона и несколько драфт-пиков первого раунда «Вашингтон Уизардс» за обмен на Брэдли Била, сообщает The Athletic.

Напомним, ранее «Вашингтон» дал Билу разрешение на обмен. По информации Bleacher Report, американец заинтересован в переходе только в те клубы, которые будут претендовать на победу в чемпионате.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».

«Майами» в нынешнем сезоне НБА удалось одержать победу в Восточной конференции. В финальной серии «Хит» оказались сильнее «Бостон Селтикс» (4-3).

Завоевать титул «Майами» не удалось — в финале НБА команда Эрика Споэльстры уступила «Денвер Наггетс» в пяти матчах.

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