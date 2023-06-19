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Определились пары 1/8 финала женского ЧЕ по баскетболу, четыре команды — в четвертьфинале

По итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2023 года среди женщин стали известны четыре пары 1/8 финала турнира.

Сборная Германии в первом раунде плей-офф сыграет с командой Словакии, сборная Чехии — с командой Греции, сборную Италии в 1/8 финала ждёт противостояние с командой Черногории, а Сербия сразится с Англией.

Четыре команды вышли с первого места группы напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.

1/8 финала. Определившиеся пары

Германия — Словакия

Чехия — Греция

Черногория — Италия

Сербия — Великобритания

Напомним, с 15 по 25 июня в Израиле и Словении проходит женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующими чемпионками турнира являются сербские баскетболистки.