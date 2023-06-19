По итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2023 года среди женщин стали известны четыре пары 1/8 финала турнира.
Сборная Германии в первом раунде плей-офф сыграет с командой Словакии, сборная Чехии — с командой Греции, сборную Италии в 1/8 финала ждёт противостояние с командой Черногории, а Сербия сразится с Англией.
Четыре команды вышли с первого места группы напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.
Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
19.06. 18:00 Чехия — Греция
19.06. 21:00 Черногория — Италия
20.06. 19:00 Германия – Словакия
20.06 22:00 Сербия — Великобритания
Напомним, с 15 по 25 июня в Израиле и Словении проходит женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующими чемпионками турнира являются сербские баскетболистки.
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