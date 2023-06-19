Президент «Локомотива-Кубань» объяснил, почему считает этот сезон самым успешным в истории

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги минувшего сезона.

«Почему считаю этот сезон самым успешным в истории клуба? Потому что мы говорим именно о совокупности клубных достижений. Нашей задачей все последние годы являлось не только успешное выступление первой команды, но и воспитание собственной молодёжи и создание для неё оптимальных условий. В сезоне-2022/2023 эта стратегия принесла плоды. Наши серебряные медали — это отличный результат, и большой вклад в этот успех внесли молодые российские баскетболисты, воспитанники нашей пирамиды.

Но сезон стал успешным не только благодаря выходу в финал Единой лиги и исторической победе над ЦСКА. Достойно выступили фактически все наши резервные команды. «Локомотив-Кубань-2-СШОР» выиграл Единую молодёжную лигу. Юниорские и юношеские коллективы клубной системы брали награды в разных возрастных категориях первенства России. Клуб делегировал в сборную страны целый ряд игроков. В её новом созыве среди 20 кандидатов — ровно четверть ребят из «Локо». А могло быть ещё больше, но ещё трое ребят по медицинским показателям сбор пропускали. Ну и реализовалась моя давняя мечта — открыт крупнейший в России баскетбольный Молодёжный тренировочный центр. Так что этот сезон по праву можно назвать самым успешным и историческим.

Чего я ожидал перед сезоном? Конкретного понимания, на каком месте мы в итоге финишируем, не было, но я видел, что команда способна на многое. Солидный потенциал давал о себе знать и на первом этапе регулярного чемпионата, и тем более на втором, когда мы стали прибавлять. В итоге в плей-офф мы были своей лучшей версией этого сезона. Именно такой динамики я и ждал», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.