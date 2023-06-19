Андрей Ведищев: самое сложное для молодого игрока — принять свою роль в основном составе

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался об игровом времени молодых российских баскетболистов.

«Насколько сложен переход из молодёжного баскетбола во взрослый? На мой взгляд, самое важное и сложное — это принять ту роль, которую тебе найдут и доверят в главной команде клуба. Зачастую ожидания молодых игроков от дебюта не соответствуют той роли, к которой они привыкли в командах ближайшего резерва. В молодёжке ты можешь быть лидером, который играет много времени, постоянно с мячом, у тебя есть право на ошибку. А в основе роль совсем другая. Нужно, чтобы игрок был готов перестроиться, остаться мотивированным в любой роли, в которой он здесь нужен. И вот тогда он готов к переходу из молодёжного во взрослый баскетбол. В этом случае его адаптация будет проходить намного легче.

Действительно ли «Локо» самая молодая команда в Единой лиге? Средний возраст игроков «Локо» — 22,6 года. Для сравнения: у питерского «Зенита» — 29,5, у казанцев — 29,3, у ЦСКА — 28,3. Так что у нас есть время и перспективы создать классную команду, которая будет успешно играть на высоком уровне много лет.

Российские игроки «Локо» в полуфинале и финале Единой лиги проводили на площадке 52% времени. Для сравнения, показатели других полуфиналистов: ЦСКА – 39%, «Зенит» – 36%, УНИКС – 32%», — приводит слова Ведищева «Российская газета».