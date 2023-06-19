Ведищев: многие клубы Единой лиги интересовались Мартюком, даже скауты НБА приезжали

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о продлении контракта с российским форвардом Андреем Мартюком, отметив интерес к нему в Единой лиге ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации.
«Как удалось сохранить в составе Мартюка? Знаю, что многие клубы Единой лиги ВТБ хотели бы видеть его в составе, даже скауты из НБА приезжали на просмотр. Но мы нашли взаимную мотивацию подписать новое многолетнее соглашение. Также мы переподписали лучших снайперов «Локо» прошлого сезона — Джейлена Бэрфорда и Девона Акун-Пёрселла. То, что нам удалось сохранить их в составе, говорит о готовности клуба в следующем сезоне ставить перед собой амбициозные цели», — приводит слова Ведищева «Российская газета».
В минувшем сезоне Мартюк второй год подряд был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, семь раз попадал в символическую пятёрку тура, завоевал серебряные медали чемпионата. В среднем он набирал 9,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,5 передачи за матч.
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