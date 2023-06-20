Андрей Ведищев: поддерживаю введение плей-ин, появляется дополнительная интрига

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал введение стадии плей-ин в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Коснётся нас это или нет — не столь важно, ведь все клубы хотят, чтобы чемпионат Единой лиги стал ещё интереснее. Суть изменения: на втором этапе четыре лучшие команды нижней восьмёрки, то есть занявшие места с седьмого по десятое, проводят отдельный мини-турнир за две оставшиеся путёвки в четвертьфинал. И это важное дополнение в регламент.

Во-первых, увеличивается общее число матчей, появляется дополнительная интрига. Во-вторых, повышаются шансы сыграть в плей-офф для команд, которые могут по разным причинам «оступиться» на втором этапе. И не будет досрочного расставания с игроками, как это было в последних сезонах. Клубы, потерявшие все надежды на продолжение дальнейшей борьбы, расставались со своими лидерами, и те переходили в команды из верхней части турнирной таблицы. С введением плей-ин эта тенденция не сохранится или уменьшится. Так что это важное изменение в регламенте я поддерживаю», — приводит слова Ведищева «Российская газета».