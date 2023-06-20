Ватутин — о Михайловском: переход в ЦСКА — новый шанс в карьере, рассчитываем на него

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход атакующего защитника Никиты Михайловского.
«Последние годы у Михайловского в баскетбольном плане вышли не слишком впечатляющими. Но талант, безусловно, остаётся при нем. Для Никиты это отличная возможность дать новый шанс своей карьере, а ЦСКА в свою очередь рассчитывает на его желание доказать, что он может быть полезным на этом уровне. Надеемся, что траектория наших ожиданий и его ежедневная работа сойдутся в одной точке, и мы достигнем командного успеха», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».
Ранее ЦСКА объявил, что с 22-летним российским баскетболистом заключён контракт по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в составе саратовского «Автодора» Михайловский принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трёхочковых, 90,2% штрафных), совершал 3,1 подбора и отдавал 1,8 передачи.
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