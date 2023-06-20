«Тюрк Телеком» может выступить в Евролиге вместо снявшейся «Гран Канарии»
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Турецкий «Тюрк Телеком» может выступить в следующем сезоне Евролиги. Об этом сообщил новый генеральный директор турнира Паулюс Мотеюнас.
«Мы проведём переговоры с клубами, все 18 команд из этого сезона могут остаться в следующем. На повестке дня также вопрос «Тюрк Телекома». Всё должно проясниться 29 июня после собрания акционеров. «Тюрк Телеком» включён в список потенциальных участников», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.
Ранее испанская «Гран Канария», автоматически пробившаяся в следующий розыгрыш Евролиги благодаря победе в Еврокубке, отказалась от участия в главном турнире Европы по финансовым причинам. Таким образом финалист Еврокубка «Тюрк Телеком» получил шанс на выступление в Евролиге.
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