«Тюрк Телеком» может выступить в Евролиге вместо снявшейся «Гран Канарии»

Турецкий «Тюрк Телеком» может выступить в следующем сезоне Евролиги. Об этом сообщил новый генеральный директор турнира Паулюс Мотеюнас.

«Мы проведём переговоры с клубами, все 18 команд из этого сезона могут остаться в следующем. На повестке дня также вопрос «Тюрк Телекома». Всё должно проясниться 29 июня после собрания акционеров. «Тюрк Телеком» включён в список потенциальных участников», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.

Ранее испанская «Гран Канария», автоматически пробившаяся в следующий розыгрыш Евролиги благодаря победе в Еврокубке, отказалась от участия в главном турнире Европы по финансовым причинам. Таким образом финалист Еврокубка «Тюрк Телеком» получил шанс на выступление в Евролиге.