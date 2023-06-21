Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» всухую выиграла финальную серию чемпионата Испании с мадридским «Реалом»

«Барселона» всухую выиграла финальную серию чемпионата Испании с мадридским «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» стала чемпионом Испании, на выезде обыграв мадридский «Реал» в третьем матче финальной серии со счётом 93:82. Счёт в серии — 3-0 в пользу каталонского клуба.

Самыми результативными в составе победителей стали чешский центровой Ян Веселы, принёсший в копилку команды 19 очков и три подбора, и испанский форвард Никола Миротич, в активе которого 14 очков и пять подборов. В составе мадридского клуба отличился центровой Уолтер Тавареш, отметившийся дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов.

Никола Миротич был признан самым ценным игроком финальной серии. Он удостоился данной награды во второй раз за три последних сезона.

32-летний Миротич который по информации инсайдеров уже договорился о контракте с «Миланом», вероятно, провёл свой последний матч в составе «Барселоны».

Материалы по теме
Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023